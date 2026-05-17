◇プロ野球セ・リーグ 巨人4-3DeNA(16日、東京ドーム)接戦でDeNAに勝利し、5連勝とした巨人の阿部慎之助監督が試合を振り返りました。巨人は同点の7回、先頭の平山功太選手がヒットで出塁すると盗塁を決めランナー2塁とします。その後1塁3塁をつくると、平山選手の好走塁もあり、1点を勝ち越しました。平山選手の活躍に阿部監督は「走っても速いのでね、そこが彼の強みでもありますので、今後も続けてほしいなと思います」とたたえ