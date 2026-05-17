きょう17日（日）は、九州から関東甲信にかけての約160地点で30℃以上の真夏日になるでしょう。東京都心も30℃の予想で、今年初めて真夏日になる見通しです。また、加計（広島）は35℃と、全国で今年初めて猛暑日になる可能性があります。■天気安定日ざしたっぷり行楽・洗濯・運動会日和きょう17日（日）も沖縄から北海道にかけて日ざしに恵まれるでしょう。天気が急変することはなく、絶好の行楽・洗濯・運動会日和になりそう