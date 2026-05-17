フィギュアスケート女子で五輪２大会連続メダルの坂本花織に対し、振付師のブノワ・リショー氏から賛辞の言葉が送られた。シニア１年目の２０１８年平昌五輪シーズンから２２年北京五輪シーズンにかけては、リショー氏に振り付けを依頼。その後は別の振付師と組んでいたが、現役最終年となった２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズンに再びタッグを組み、ショートプログラム（ＳＰ）曲「タイム・トゥ・セイ・グッバイ」の振り付