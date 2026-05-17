ＳＫＥ４８を昨年９月に卒業してタレントとして新たなスタートを切った藤本冬香（２８）が、地元・広島で活躍の場を広げている。４月からはラジオの冠番組がスタートし、５月１８日には初の写真集も発売。夢だったマツダスタジアムでのカープ戦始球式登板も実現するなど、ノリに乗っている藤本に今の思いを聞いた。――４月３日の広島―阪神戦（マツダ）で始球式を行った藤本アイドルを７年間やってきて、大きなステージや