ソフトバンクは１６日の楽天戦（楽天モバイル）に３―４の逆転負けを喫した。今季ワーストの４連敗で初の借金生活となり、４位に転落。追い込まれた９回二死から満塁の好機をつくって１点差に迫る粘りを見せたが、あと一本が出なかった。３連覇を目指す王者が辛抱の時を迎えている。試合後、小久保監督は「目の前のできることをやっていくしかない。今は大きな連勝が難しい。そういう中で、目の前の勝てる試合をしっかり取って