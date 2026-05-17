演歌歌手の市川由紀乃が、19日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。市川由紀乃＝テレビ朝日提供家族そろって歌が大好きだった市川。母や兄と地元のカラオケ大会に出場しては景品の新鮮野菜や家電を貰うのが楽しみで、そんな姿をみた関係者からスカウトされ、17歳で演歌の世界に足を踏み入れた。実力派の演歌歌手として大活躍していたが、2024年、48歳のときに卵巣がんが発覚。腫