©ABCテレビ 森田哲矢（さらば青春の光）と、ストリートピアノの即興演奏で世界中の人々を魅了するポップスピアニスト・ハラミちゃんをMCに、ゲストとして迎えた音楽アーティストの“ついついやってしまう言動”を引き出しながら、ゲストの知られざる素顔に迫る音楽トークバラエティ「音バナ♪ついつい」。 ゲストはヒップホップアーティストのAK-69。唯一無二のラップと歌。その二刀流のパイオニ