◇トライアスロン世界シリーズ横浜大会（16日、横浜市山下公園周辺特設コース）合計49.23km（スイム1.5km→バイク37.73km→ラン10km）で順位を争うトライアスロン横浜大会。海外のトップ選手たちも参加する世界シリーズが行われました。日本勢トップは、女子が林愛望選手（日本福祉大・NTT東日本・NTT西日本）の22位（1時間53分57秒）、男子は安松青葉選手（三井住友海上）が世界シリーズ自己最高位の11位（1時間41分6秒）。秋に開