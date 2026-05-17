「京都ＨＪ」(１６日、京都)２番人気のシホノスペランツァ（牡７歳、栗東・寺島）が直線で後続を突き放して重賞初Ｖを飾った。鞍上の高田は昨年のアンクルブラックに続く連覇で、同レース最多タイとなる５勝目。「陣営がこのレースに向けてしっかり仕上げてくれたので、自信を持って乗りました。これから大きいところを狙っていければ」と先を見据えた。寺島師も「道中は無理せずリズム良く行って、飛越もすごく良かったです