「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）虎視たんたんとＧ１獲りを狙うジョスランは、美浦の角馬場で体をほぐして準備を終えた。水出助手は「いつも通りのメニュー。雰囲気は良さそう」と納得顔。「イレ込み防止でパドックまでパシュファイヤーを着ける予定。少しでも体力を消耗しないようにして挑みたい」と話した。