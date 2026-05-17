「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）昨年の２冠牝馬エンブロイダリー、小西隆文助手を直撃した。◇◇−決戦前日のメニューは。「予定通り坂路（４Ｆ６５秒３−１５秒３）を１本やりました。金曜にレースで使用する蹄鉄に履き替えましたが、特に違和感はなかったですし、バランス良く走れていたと思います」−動きの評価は。「冷静と情熱の間と言いますか、気合が乗りつつも、しっかりと我慢することができ