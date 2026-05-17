相葉雅紀が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいく『相葉マナブ』。5月17日（日）の同番組では、築180年の古民家を借りて理想の拠点作りを目指す新企画「マナブのおうち」の第2弾が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！前回の放送では、古民家の中を見て回り、裏山を切り拓いて畑を作った相葉、小峠英二（バイきんぐ）、岡部大（ハナコ）、あばれる君の4人。続く今回は、その畑で夏の収穫に向