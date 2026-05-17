この春に卒業した、岡山県内の高校生の求人倍率は2.95倍と、統計開始以来過去最高となりました。また、香川では3.94倍と、こちらも非常に高い水準となっています。 【写真を見る】なぜ若い世代から選ばれる？超売り手市場で苦難の若手採用を実現した町工場の”独自の魅力”とは【岡山】 大手企業も採用に前向きな超売り手市場において、地方の中小企業は若手の人材確保に苦戦しています。そんな中、岡山市北区にある社員約30人