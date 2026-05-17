毛虫には注意が必要な時期です。岡山市北区の筆者の周りでも「通勤途中に毛虫に遭遇した」という声が…。しかも「上から降ってくる」というのです。 【閲覧注意】「ブランコ毛虫」と呼ばれる毒々しい毛虫成虫はモフモフした「マイマイガ」あなたは見たことある？ 実は、この毛虫は「マイマイガ」の幼虫で毒針毛があり、成虫になると鱗粉がかぶれの原因になることもあります。 害虫駆除を専門とする東洋産業の大野竜徳さんに、