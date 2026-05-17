2027年3月19日の開幕まで1年を切った、横浜・上瀬谷の国際園芸博覧会「GREEN×EXPO 2027（グリーンエクスポ）」。相鉄グループが2026年に導入したばかりの新型車両「13000系」を実車展示する「SOTETSU PARK」や、東急グループによる「種」をモチーフにしたパビリオンなど、大手私鉄が描く未来の沿線風景も姿を現しつつあります。本記事では出展の内定状況や、会場を彩る最新の自動運転モビリティ、さらには限定消印が手に入る会場