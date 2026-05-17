プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第8節 シントトロイデンとヘントの試合が、5月17日03:45に大王わさびスタイエンスタジアムにて行われた。 シントトロイデンは後藤 啓介（FW）、伊藤 涼太郎（MF）、山本 理仁（MF）、小久保 玲央ブライアン（GK）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘントは橋岡 大樹（DF）、ウィルフリード・カンガ（FW）、モモドゥ・ソンコ