ジェーン・バーキンは、エルメスのバッグにシンプルなTシャツとデニムを合わせたスタイリングを広めた。しかし彼女が取り入れた白いTシャツは、本来、あらくれ軍人のアンダーウェアだった。自由奔放なパリのファッション・ピープルの服選びに込められた哲学とは？※本稿は、エッセイエストの村上香住子『おしゃれなマナーAtoZ パリで暮らして知ったミューズたちの素顔』（CEメディアハウス）の一部を抜粋・編集したものです。ジェ