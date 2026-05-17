【その他の画像・動画等を元記事で観る】 俳優の町田啓太が、5月17日22時より放送の『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）にゲスト出演。ダンサーを志すも道半ばで諦めざるをえなかった挫折を経て、俳優として花開くまでの日々を振り返る。 ■ダンサーを夢見る20歳が俳優の道にも足を踏み出したきっかけ 俳優として朝ドラや大河ドラマなどで活躍する町田のデビューは、20歳で所属した劇団EXILEから。その