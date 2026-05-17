プロ野球・巨人の平山功太選手がＢＳ日テレ「さまぁ〜ずスタジアム」に出演。4月29日にファンをわかせたホームでの離れ業について語りました。「とっさに出たのは自分でもビックリしました。（みなさんには）『あれはできないでしょ』って言ってもらいました。練習してよかったと思いました」竹丸和幸投手のスクイズでホームに突っ込むと、広島のキャッチャー、持丸泰輝選手に左手をおとりとして差し出すと、右手でホームに先にタ