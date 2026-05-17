中国民用航空局によると、中国民用航空局低空安全司が正式に設立されました。業界管理の観点から低空空域の安全管理と低空経済の産業発展を統合的に調整しながら進めるということです。紹介によると、中国民用航空局低空安全司の職務は、低空民用航空発展計画の立案、低空域の安全と発展の統合的推進、低空域の飛行を一元管理するための管制・運用プラットフォームと低空飛行サービスステーションシステムの構築などです。北京航空