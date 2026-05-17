◇パ・リーグソフトバンク3─4楽天（2026年5月16日楽天モバイル）ソフトバンクの山本祐大捕手（27）が16日、楽天戦で移籍後初安打を含むマルチ安打をマークした。12日にDeNAからトレードで加入。出場2試合目で定評ある打撃で結果を残した。守ってもリード、ブロッキングなどで存在感を発揮したが、チームは逆転負けで今季ワーストの4連敗。今季初めて借金1となり、Bクラスの4位に転落。リーグ3連覇を目指すチームは踏ん張