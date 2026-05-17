◇パ・リーグソフトバンク3─4楽天（2026年5月16日楽天モバイル）逆転負けで今季初の4連敗。ついに借金生活へ入り、小久保監督は「目の前のことをやっていくしかないですね。大きな連勝は難しそうなので、勝てる試合をしっかり取っていくしかない」と現実を受け止めた。この日は前日に今季初めて1軍に昇格したばかりの正木を1番で起用する攻撃的オーダーを組んだ。初回、プロ5年目で初めてトップバッターを務めた正木が