お笑いコンビ「蛙亭」のイワクラ（36）が16日深夜に放送されたMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜前0・28）に出演。私服で収録に参加した理由が明かされた。今回は「小籔千豊崇拝バスツアー!ありがたいお言葉をいただいて幸せになろう、知らんけど」と題して放送された。小籔を熱狂的に慕う女優の本田望結、イワクラ、timelesz・篠塚大輝の3人がゲストで出演した。MCのかまいたち・山内健司がイワクラが収録前にハプ