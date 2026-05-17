◇パ・リーグ日本ハム5―4西武（2026年5月16日ZOZOマリン）スコアボードに「0」を入れると、小さく息を吐きながらベンチに戻った。日本ハム・田中正義投手（31）が4番手として4―4の8回に登板し、1回無失点。2死からカナリオに四球を与えたが、続く西川を154キロ直球で遊直に打ち取ると、その裏の攻撃でレイエスが左中間へ勝ち越し7号ソロを放ち、25年8月19日オリックス戦以来となる今季初勝利が転がり込んだ。「本当に