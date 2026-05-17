「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）カピリナは１６日、美浦坂路を登坂した後、角馬場で上がり運動をして決戦に備えた。「イレ込みもなく、やる気に満ちあふれている」と実川助手。「内枠は成績がいいからね。ジョッキーからはメンコを着けてとオーダーがあった。何かやってくれると思います」と名手の手腕に期待を寄せた。