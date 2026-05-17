◇パ・リーグ日本ハム5―4西武（2026年5月16日ZOZOマリン）これぞ4番。試合を決めたのは、日本ハム・レイエスだった。4―4で迎えた8回1死走者なし。5番手・甲斐野のスライダーを完璧に捉え、左中間席へ決勝の7号ソロを放った。初回の先制適時二塁打含む3安打3打点に「どんな形でもチームの勝ちに貢献できたのは最高の気分だよ」と笑みを浮かべた。10日のオリックス戦で87打席ぶりのアーチを放ってから、直近6戦4発と猛打