◇パ・リーグソフトバンク3─4楽天（2026年5月16日楽天モバイル）ソフトバンクのスチュワートが5回途中3失点で3敗目（2勝）を喫した。2軍再調整を経て4月21日の西武戦以来のマウンド。4回までは毎回走者を出しながらも無失点に切り抜けていた。しかし、2―0の5回に先頭・村林からソロを被弾して1点差に迫られ、なお1死二塁で黒川に同点二塁打を浴びて降板となった。「最後に粘りきれず悔しいし、チームに申し訳ない」と