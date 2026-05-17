◇パ・リーグソフトバンク3─4楽天（2026年5月16日楽天モバイル）ソフトバンクの柳田がチーム33イニングぶりとなるタイムリーを放った。2戦連続「5番・DH」で先発出場。3回2死二塁で楽天先発・古謝のスライダーを右前に運び、「しっかり下半身で粘ることができました」と振り返った。5月は右膝への2度の死球もあり苦しんできたが、前日に約1カ月ぶりの4号アーチを描くなど当たりを取り戻してきている。