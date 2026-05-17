「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）ニシノティアモは１６日、美浦坂路を４Ｆ６３秒１で駆け上がった後、美浦Ｂを半周して調整終了。毛ヅヤも良く、雰囲気も落ち着いており好気配が漂う。上原佑師は「リラックスしていて良かった。今週の追い切り後も特に疲れはなく、いい状態でレースを迎えられそう」と手応えをにじませた。