■GI・ヴィクトリアマイル（17日、東京競馬場 芝1600m）【写真を見る】【競馬・ヴィクトリアマイル】東大卒・篠原梨菜アナウンサーがデータで予想 ！ 本命はチェルヴィニア東京大学法学部卒のTBS篠原梨菜アナウンサー（29）が、GI・ヴィクトリアマイルをデータをもとにズバリ予想。2006年に産声をあげてから、今年で20年が経ったヴィクトリアマイル。この20年の間には、ウオッカ、ブエナビスタ、アパパネ、アーモンドアイらの時代