＜大相撲五月場所＞◇七日目◇16日◇東京・両国国技館【映像】“異彩”を放つ伯乃富士の化粧まわし（アップ）華やかな幕内力士たちの土俵入りが展開される中、ある人気力士が身に纏った“異彩”を放つ化粧まわしにファンの注目が集まる一幕があった。一見すると何とも不思議なキャラクターの力士姿にファンからは「この生物は何だ」「おっちかわいい」と熱視線が注がれ、ファンを大いに和ませた。ユニークなデザインでファンの