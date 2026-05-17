「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）カムニャックはＧ１制覇を成し遂げたオークス以来の東京競馬場。花田助手は「昨年と同じで落ち着いてカイバも食べています」と好感触だ。今回はマイルの舞台。「左回りはいいし、直線も長い。マイルに関しても前走で対応してくれましたからね」と分析した。