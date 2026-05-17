17日午前5時55分ごろ、鹿児島県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は鹿児島県薩摩地方で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは2.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、鹿児島県のさつま町です。【各地の震度詳細】■震度2□鹿児島県さつま町■震度1□鹿児島県薩摩川内市伊佐市気象庁の発表に