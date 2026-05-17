MUFGスタジアムで開催陸上のセイコーゴールデングランプリは17日、東京・MUFGスタジアムで行われる。16日にスタートリストが発表され、超大物スプリンターが予定していなかったレースに名を連ね、注目対決が実現することになった。大会の公式Xは16日、「なんと！！男子100mチャレンジレースに、 #ノア・ライルズが飛び入りオープン参加決定！！」と伝えた。本来は決勝の1レースのみだったが、“予選”の位置づけのチャレ