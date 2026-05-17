気になる白髪を見つけるたびに白髪染めを繰り返している人は、レイヤーカットとハイライトを組み合わせたスタイルへ移行してみませんか？ 髪に動きを出して明るい筋をなじませることで、オシャレに白髪をぼかしてくれます。今回は大人世代にオススメしたい「レイヤー × 白髪ぼかし」スタイルをご紹介します。 ワンカール仕上げのレイヤーロブ 長めのボブであるロブにレイヤーを入れ、ト