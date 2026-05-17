看板猫が行方不明に！ 画像はイメージです 香港の旺角地区にある薬局で「看板猫」として人気の猫「Zoe B」（7歳）が、2026年3月に突然行方不明になりました。首につけた追跡装置（エアタグ）の信号が途絶えたため、警察が捜査を始めるとともに、ＳＮＳ上でも人々が捜索を始めました。 防犯カメラの映像によると、この猫は木曜日の午後9時45分頃、プリンスエドワード方面に向かっているところを最後に