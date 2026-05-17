連休中に彼氏とお泊りしたら、自分の生理現象が理由で破局してしまった――。ガールズちゃんねるに5月中旬、「いびきでフラれた」というトピックが立ち、注目を集めた。トピ主はゴールデンウィークに初めて彼氏と一週間共に過ごしたが、事態は思わぬ方向に転がったという。「いびきがうるさくて眠れないと言われてフラれました。今までデートは楽しかったけど、寝れなくて疲れてしまうと言われてしまいました。」と、衝撃の告白。