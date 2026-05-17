「本当はあなた以外の人が採用になったけど、みんな辞退したので、仕方なくあなたになった」新しい職場で初出勤を迎えた日、直属の上司から放たれたのは信じがたい言葉だった。岡野さん（仮名、40代女性）は今から8年ほど前、ある大学に事務補佐員として採用されたが、そこで待っていたのは陰湿な嫌がらせと連日のサービス残業だった。編集部は岡野さんに取材し、理不尽な職場から抜け出すまでの顛末を聞いた。（文：篠原み