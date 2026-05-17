物理法則を無視したクレームから、当たり屋のような言いがかりまで。どうやら駐車場の案内係というのは、理不尽な客のサンドバッグにされやすいらしい。投稿を寄せた大阪府の60代男性は、「とあるショッピングセンターの立体駐車場の案内担当をしていたときの出来事」を明かす。そこはハイブランドの店も多数出店している商業施設で、「やや利己主義で自己主張の強い客も数多く来店する」場所だったという。驚くことに男性は、客に