どうも、田舎も都会も大好きな松本です。最近ちょっと暑くなってきたから、積極的に水辺に出掛けるようになった。街中を通る水路なんか見てると、周囲をコンクリで覆っていても、泥が堆積していて。そこから春の七草でおなじみのセリが生えてたり。ふと上を見ればツバメも飛んでいる。もう少しすればニイニイゼミの声も聞こえるようになるだろうし、今から夏が楽しみだ。現在は田舎で暮らしているが、田舎にはろくな仕事がない反面