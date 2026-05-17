世帯年収が2000万円の大台を突破すると、生活スタイルには大きな変化が訪れることだろう。投稿を寄せた神奈川県に住む40代後半の女性（ITエンジニア／世帯年収2200万円）は、夫婦そろってIT企業の管理職を務めるパワーカップルだ。自身の年収が1050万円、夫は1150万円だという。「欲しいものはほぼ我慢せずなんでも買います」新築の4LDKに住み、中高生の子ども2人を育てる女性が明かしたのは、メリハリのある家計のリアルだった。