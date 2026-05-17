街中のいたるところにあるコンビニだが、その裏側は働いてみないとわからない。投稿を寄せた埼玉県60代の女性は、コンビニのオープニングスタッフを務めた経験があるという。「お店に何もない状態から、ほぼ1日で商品が搬入されてあっという間に店に変わっていったところもすべて見られた」店舗数が多いコンビニは新規オープンの流れもかなり効率化されているようだ。オープン当日は「すごい人数の助っ人スタッフがいた」オープン