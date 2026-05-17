念願のマイホーム、広々とした一軒家での新生活。本来なら心躍るはずだが、環境の変化が想像以上のストレスになることも。ガールズちゃんねるに5月中旬、「戸建てに住み始めたけど落ち着かない」というトピックが立ち、注目を集めた。トピ主はペット数匹と姉と共に戸建てへ引っ越した。しかし、今までもずっとマンション暮らしだったので、防犯的な意味で落ち着かずストレスがすごいです」と書いている。「窓1枚、ドア1枚で外って