◆男子ゴルフシニアツアーリョーマゴルフ日高村オープン最終日（１６日、高知・グリーンフィールＧＣ、シニアの部＝６８０７ヤード、女子プロの部＝６２２７ヤード、ともにパー７２）高知・日高村とリョーマゴルフの共同主催で、日本初の「自治体主催プロゴルフツアー」として開催され、男子シニアと女子のプロが同時に戦う独自の競技形式で行われた。最終日は四国の中学生９人がプロと同組で特別参加し、ジュニアメジャー４