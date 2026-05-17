◆女子プロゴルフツアー▽ＳｋｙＲＫＢレディス第２日（１６日、福岡・福岡雷山ＧＣ、６４９０ヤード、パー７２）７位で出た桑木志帆（２３）＝大和ハウス工業＝が６バーディー、ボギーなしの６６をマークし、通算１０アンダーで高野愛姫（２１）＝富士住建＝と並ぶ首位に浮上した。２４年ＪＬＰＧＡツアー選手権リコーカップ以来の通算４勝目で世界ランクをアップさせ、海外メジャー、全米女子オープン（６月４〜７日、米カリ