◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１７節浦和―ＦＣ東京（１６日・埼玉スタジアム）ＦＣ東京が敵地で浦和と対戦し、０―０から突入したＰＫ戦を１０―９で制した。首位鹿島との勝ち点差を２とし、わずかながらに優勝の可能性を残した。＊＊＊前日１５日に北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人が発表されたが、１９歳のＭＦ佐藤龍之介（ＦＣ東京）は選外だった。１９９８年フランスＷ杯に１８歳で出