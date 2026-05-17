サッカーＷ杯北中米大会（６月１１日開幕）に臨む日本代表メンバー２６人が１５日に発表され、Ｊクラブに所属する国内組は過去最少３人だった。その一人、Ｊ１広島のＧＫ大迫敬介（２６）は欧州でプレーする海外組に臆することなく、Ｊリーグで培った自信と、家族への感謝を胸に大舞台へ挑む。初選出までの苦悩も明かした。（取材・構成＝田村龍一）２２年カタールＷ杯に続き、森保一監督（５７）が率いる日本代表は、国内組