Ｊ３福島のＦＷ三浦知良（５９）が、出場機会がなかった札幌戦後に取材に応じ、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む森保ジャパンにエールを送った。親交が深く、日本人初となる５大会連続５度目の選出が１５日に発表されたＤＦ長友佑都（３９）には「日本を新しい景色に連れて行ってくれるんじゃないか」と大きな期待を寄せた。１９９８年フランス大会出場を目前で逃したカズにとって、夢舞台であり続けるＷ杯に挑む後輩たちの飛