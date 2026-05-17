◆第２８回京都ハイジャンプ・ＪＧ２（５月１６日、京都競馬場・障害芝３９３０メートル、良）第２８回京都ハイジャンプ・ＪＧ２は１６日、京都競馬場で争われ、２番人気のシホノスペランツァが直線で抜け出して重賞初Ｖ。連覇の高田潤騎手（４５）＝栗東・フリー＝は白浜雄造元騎手に並ぶ同レース最多５勝目。自身が持つ障害重賞最多勝利記録を２８に伸ばした。暑い日差しのなか、落ち着いた騎乗が光った。序盤は後方でリズム