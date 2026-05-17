◆米大リーグロッキーズ―ダイヤモンドバックス（１６日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦で先発し、５回８８球を投げて、毎回走者を背負ったが、７安打２失点、３四死球の粘投で日米通算１５０勝目となる今季４勝目（３敗）の権利を手にして降板した。初回、菅野は先頭のマルテに右前安打を浴びたが、続くキャロル